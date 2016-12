Aktien Frankfurt Schluss: Dax mit moderatem Gewinn

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach Weihnachten freundlich in die letzte Woche 2016 gestartet. Der Leitindex Dax schloss am Dienstag 0,19 Prozent fester bei 11 472,24 Punkten. Eine positive US-Börseneröffnung hatte das Barometer am Nachmittag bis auf ein Jahreshoch bei 11 481,46 Punkten klettern lassen. Auf Jahressicht steuert der Dax aktuell auf einen Kursgewinn von 6,8 Prozent zu.