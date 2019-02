Aktien Frankfurt Schluss: Dax ohne USA lustlos

In einem trägen Handel hat der Dax am Montag kaum verändert geschlossen. In den USA sind die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Daher fehlte es an Impulsen. Der deutsche Leitindex verbuchte ein Minus von 0,01 Prozent und blieb mit 11 299,20 Punkten somit nur knapp unter der Marke von 11 300 Zählern. Der MDax für die mittelgrossen deutschen Unternehmen gewann 0,57 Prozent auf 24 463,48 Punkte.