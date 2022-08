Aktien Frankfurt Schluss: Dax profitiert von US-Inflationsdaten

Gestützt von einer überraschend niedrigen Inflation in den USA hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte überdurchschnittlich zugelegt. Der Dax stieg nach den Daten am Mittwochnachmittag merklich an und schloss unweit seines Tageshochs mit einem Plus von 1,23 Prozent bei 13 700,93 Punkten. Kurz vor Handelsschluss schrammte er nur knapp an der 100-Tage-Linie vorbei, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen gewann letztlich 2,01 Prozent auf 27 818,28 Zähler.