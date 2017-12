Aktien Frankfurt Schluss: Dax rutscht ab - Eurostärke belastet erneut

Der Dax hat am Freitag seine deutlichen Verluste letztlich doch nicht ausbügeln können. Der im späten Handel anziehende Eurokurs, der Exporte deutscher Unternehmen in Länder ausserhalb des Währungsraums verteuert, machte dem zwischenzeitlichen Erholungsversuch einen Strich durch die Rechnung und belastete wie schon am Vortag.