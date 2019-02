Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft mit Endspurt hohes Wochenplus

Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen haben den Dax am Freitag angetrieben. Der deutsche Leitindex schnellte um 1,89 Prozent auf 11 299,80 Punkte in die Höhe. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 3,60 Prozent - das grösste Plus seit März 2018. Der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen stieg am Freitag um 1,65 Prozent auf 24 324,40 Punkte.