Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt - Anleger weiter auf Trendsuche

Letztlich verlor der Dax 0,29 Prozent auf 12 490,73 Punkte. Der MDax schloss mit einem Verlust von 0,24 Prozent bei 26 333,94 Punkten. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es leicht abwärts. Der TecDax legte derweil um 0,12 Prozent auf 2621,55 Punkte zu.

Der neue Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, signalisierte in einer Rede vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses eine Fortsetzung des moderaten geldpolitischen Straffungskurses in den Vereinigten Staaten. "Die Anleger sind hin- und hergerissen", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Einerseits betone Powell das positive Wirtschaftsumfeld, gleichzeitig seien aber rückläufige Auftragseingänge vermeldet worden. "Für den zukünftigen Kurs der Fed wird jetzt viel davon abhängen, wie sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten tatsächlich entwickelt."

An Autowerten interessierte Anleger schauten am Dienstag nach Leipzig. Dort gab das Bundesverwaltungsgericht nach jahrelangem Streit nun grünes Licht für Fahrverbote für Dieselautos in Städten und läutete damit aus Sicht des Analysten Alexander Haissl von der Privatbank Berenberg den Anfang vom Ende für Dieselfahrzeuge ein. Die Auswirkungen für die Autoindustrie seien massiv und weitreichend - vor allem für deutsche Hersteller.

Die Reaktion der Aktien von Volkswagen , BMW und Daimler fiel jedoch recht moderat aus. VW konnten ihren Abschlag von bis zu 2 Prozent letztlich mehr als halbieren, BMW gingen kaum verändert und Daimler sogar mit leichten Gewinnen aus dem Handel. Laut dem Bernstein-Experten Max Warburton sind die Auswirkungen schwer zu quantifizieren. Er erwartet Begrenzungen, etwa auf bestimmte Regionen, Zeiten und Fahrzeuge.

Die Geschäftsberichte des Medizinkonzerns Fresenius und seiner Dialyse-Tochter FMC zum abgelaufenen Jahresviertel entsprachen alles in allem den Markterwartungen. Dennoch nahmen die Fresenius-Aktien mit fast 4,5 Prozent Kursplus den Spitzenplatz im Dax ein, während FMC-Papiere rund 2 Prozent einbüssten. FMC litt unter einer überraschend hohen Rückstellung für behördliche Untersuchungen in den USA. Bei Fresenius hoffen die Anleger dagegen noch auf eine Absage der Akorn-Übernahme. Untersucht werden beim US-Unternehmen derzeit mögliche Missstände in der Produktentwicklung. Fresenius erwägt daher den Rückzug.

Die BASF-Aktien verloren etwas mehr als 2 Prozent. Zwar will der weltgrösste Chemiekonzern nach einem Gewinnsprung 2017 die Dividende um 10 Cent auf 3,10 Euro erhöhen, Experten hatten jedoch mit etwas mehr gerechnet.

Um fast 13 Prozent sprangen im TecDax die Aixtron-Papiere auf das höchste Niveau seit August 2011. Dank des Halbleiterbooms und des Verkaufs eines Unternehmensteils schaffte es der Spezialmaschinenbauer im vergangenen Jahr in die Gewinnzone. Die Aktien von TecDax-Kandidat Aumann rutschten hingegen um über 8,5 Prozent auf 61,50 Euro ab. Grossaktionär MBB hatte zuvor über die Platzierung eines grossen Aktienpakets des Maschinenbauers zu 61 Euro je Aumann-Papier informiert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,45 Prozent am Vortag auf 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 139,20 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 159,20 Punkte. Der Kurs des Euro sackte auf 1,2240 US-Dollar ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2301 (Montag: 1,2320) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8129 (0,8117) Euro./ag/stw

(AWP)