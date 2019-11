Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt auf höchsten Stand seit Mai 2018

Der Dax ist am Mittwoch nach dem starken Lauf der vergangenen Handelstage auf den höchsten Stand seit Mai 2018 gestiegen. Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex bis auf knapp 13 188 Punkte zu und schloss letztlich mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 13 179,89 Punkten. Der MDax gewann 0,33 Prozent auf 26 962,52 Zähler.