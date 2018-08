Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt - Deutsche Post nach Zahlen stark

Am Dienstag ist es am deutschen Aktienmarkt mit dem Dax wieder etwas aufwärts gegangen. Nach dem kleinen Rücksetzer zum Wochenbeginn stieg der Dax um 0,40 Prozent auf 12 648,19 Punkte. Allerdings bröckelten nach zwei starken ersten Handelsstunden die Kurse langsam wieder ab. In der Spitze hatte der Dax am Vormittag noch mit 1,1 Prozent im Plus gelegen.