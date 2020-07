Aktien Frankfurt Schluss: Dax tritt erneut auf der Stelle

Die wieder steigenden Corona-Zahlen in immer mehr Ländern haben den Dax-Anlegern am Dienstag Unbehagen bereitet. Auch mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Quartalszahlen vor allem aus dem US-Techsektor gingen sie erst einmal kein Risiko mehr ein. Andererseits hofften die Investoren auch auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Folgen, so dass der deutsche Leitindex am Ende lediglich 0,03 Prozent tiefer bei 12 835,28 Punkten aus dem Handel ging.