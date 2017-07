Aktien Frankfurt Schluss: Dax vor Fed-Protokoll träge

Vor wichtigen Konjunkturdaten hat sich das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 12 453,68 Punkten, nachdem er sich zuvor deutlicher der Marke von 12 500 genähert hatte. Ein wenig Unterstützung lieferte der Euro, der nach seinem Höhenflug der Vorwoche weiter zurückfiel. So kann ein zu starker Euro die Exportaussichten der Unternehmen der Eurozone trüben. Ohne wirkliche Impulse dürfte es für den Dax aber schwer werden, die Hürde von 12 500 Punkten zu überwinden, erklärte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.