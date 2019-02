Aktien Frankfurt Schluss: Dax zollt Klettertour Tribut - Zahlen im Fokus

Der Dax hat am Mittwoch seiner wochenlangen Klettertour Tribut gezollt. Als kleiner Stimmungsdämpfer erwiesen sich zudem Aussagen des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, wonach höhere chinesische Importe amerikanischer Produkte für ein Handelsabkommen beider Länder nicht ausreichten. Die Vereinigten Staaten drängen zudem auf "signifikante strukturelle Veränderungen" in den Bereichen geistiges Eigentum und Technologietransfer. Weiter im Fokus der Anleger standen die Geschäftszahlen einiger Unternehmen sowie eine geplante Milliarden-Übernahme von Merck KGaA in den USA.