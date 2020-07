Aktien Frankfurt Schluss: Erleichterung nach EU-Einigung treibt den Dax

Dank des anhaltenden Konjunkturoptimismus der Anleger hat der Dax seinen Corona-Einbruch fast vollständig überwunden. So hatte der deutsche Leitindex am Dienstagvormittag erstmals seit Februar wieder die Marke von 13 300 Punkten übersprungen. Unterstützung kam durch die Einigung der Europäischen Union auf das grösste Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Bis zum Handelsschluss bröckelten die Gewinne zwar etwas ab, doch am Ende stand immer noch ein Plus von 0,96 Prozent auf 13 171,83 Punkte zu Buche. Ein wenig Gegenwind kam am Nachmittag von dem anziehenden Eurokurs ; für Exporteure können sich damit die Wettbewerbschancen verschlechtern.