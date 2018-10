Aktien Frankfurt Schluss: Eurokritik aus Italien verschreckt

Nach der kurzen Erholung zum Wochenstart sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder abgetaucht. Italien als Schreckgespenst der Börsen kehrte zurück. Eurokritische Aussagen aus den Reihen der populistischen Regierungsparteien belasteten. Kurz vor dem Handelsende konnte der Dax seine Verluste dank neuer Rekorde an der Wall Street aber noch verringern. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 12 287,58 Punkten. Der Index der mittelgrossen Werte MDax sank um 0,84 Prozent auf 25 956,93 Zählern.