Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne am Feiertag nach jüngstem Rückschlag

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag wieder etwas stabilisiert. Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte schaffte der Dax am Feiertag "Christi Himmelfahrt" ein Plus von 0,54 Prozent auf 11 902,08 Punkte. Am Vortag war der hiesige Leitindex auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen. Auch der MDax der mittelschweren Unternehmen konnte sich nun wieder etwas fangen und legte um 0,69 Prozent auf 24 921,85 Zähler zu.