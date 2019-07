Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnwarnungen lassen den SDax absacken

Einige Gewinnwarnungen deutscher Konzerne haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger weiter eingetrübt. Der hiesige Leitindex Dax knüpfte an seine jüngsten Verluste an und gab um 0,33 Prozent auf 12 332,12 Punkte nach. Der MDax , der die Aktien mittelgrosser Unternehmen repräsentiert, sank um 0,24 Prozent auf 25 757,96 Punkte.