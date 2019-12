Aktien Frankfurt Schluss: Höhenflug geht weiter - MDax auf Rekordhoch

Die vorweihnachtliche Rally am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenstart an Schwung gewonnen. Börsianer zufolge profitierten die Kurse weiterhin vom US-chinesischen Handelsdeal und dem klaren Wahlsieg des britischen Premiers Boris Johnson in der Vorwoche. Später sorgte eine festere Eröffnung an der New Yorker Wall Street für zusätzlich positive Impulse.