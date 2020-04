Aktien Frankfurt Schluss: Hoffnungsschimmer in der Krise treiben den Dax

Neue Hoffnungszeichen in der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt am Ende der verkürzten Oster-Woche beflügelt. Der Leitindex Dax war am Freitag zwischenzeitlich um mehr als 4 Prozent nach oben geschnellt und schloss 3,15 Prozent höher bei 10 625,78 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 0,58 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Werte stieg am Freitag um 2,59 Prozent auf 22 356,36 Punkte.