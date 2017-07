Aktien Frankfurt Schluss: Konjunkturoptimismus treibt Erholung an

Positive Signale in puncto Wirtschaftsentwicklung haben am Montag eine Erholung des deutschen Aktienmarktes befeuert. Der Dax schloss mit einem Plus von 1,22 Prozent bei 12 475,31 Punkten, nachdem ihn Gewinnmitnahmen infolge verstärkter Anzeichen einer strafferen Geldpolitik der Notenbanken sowie ein starker Euro vor dem Wochenende belastet hatten.