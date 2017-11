Aktien Frankfurt Schluss: Lahmende Wall Street kostet Dax seine Gewinne

Die lahmende Rekordjagd an den US-Börsen hat die Dax-Gewinne am Mittwoch komplett ausradiert. Zum hiesigen Handelsschluss stand der Dax minimale 0,02 Prozent im Plus bei 13'961,87 Punkten. Zwischenzeitlich hatte der deutsche Leitindex um bis zu gut 1 Prozent zugelegt.