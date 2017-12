Aktien Frankfurt Schluss: Leichte Verluste im Vorweihnachtshandel

Auch die Indizes in der zweiten deutschen Börsenreihe lagen am Freitag moderat im Minus: Der MDax verlor 0,19 Prozent auf 26 144,24 Zähler. Für den TecDax ging es um 0,06 Prozent auf 2536,25 Punkte nach unten.

Das Wahlergebnis in der spanischen Region Katalonien drückte etwas auf die Kurse. Dort hatten die separatistischen Kräfte erneut eine absolute Mehrheit errungen.

Immerhin blieb dem Aktienmarkt aber eine weitere schlechte Nachricht aus den USA erspart. Durch eine Übergangsregelung war ein Schliessen der Regierung aus Geldmangel, ein sogenannter "Shutdown", in Washington einmal mehr in letzter Minute vermieden worden. Zudem unterzeichnete Präsident Donald Trump das Gesetz über die umfassende Steuerreform, die Unternehmen massiv entlasten soll.

Auch wenn der Dax in den vergangenen Wochen mehr oder weniger auf der Stelle getreten ist, ziehen Experten eine positive Jahresbilanz. "Ein aussergewöhnliches Aktienjahr geht zu Ende", schrieben etwa die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Sie verwiesen darauf, dass der Anstieg um aktuell knapp 14 Prozent zwar im historischen Vergleich eher mittelmässig sei. Bemerkenswert sei aber die Standhaftigkeit, die der Leitindex an den Tag legte - ungeachtet zahlreicher Risiken etwa von geopolitischer Seite.

Unter den Einzelwerten erholten sich am Freitag Versorgeraktien, nachdem vor allem die RWE-Papiere in den vergangenen Tagen wegen einer Gewinnwarnung der Tochter Innogy von den Anlegern abgestraft worden waren. Die Anteilsscheine des Energiekonzerns kletterten an der Dax-Spitze um rund 2 Prozent. Auch die Eon-Aktien lagen mit rund 0,5 Prozent im Plus.

Im Gleichschritt mit RWE erholten sich auch die Innogy-Papiere an der MDax-Spitze um gut 2 Prozent von ihrem jüngsten Kursrutsch. Das Ökostrom-Unternehmen treibt seine Expansion in den USA mit einem ersten Zukauf voran. Übernommen wird das Onshore-Windgeschäft des US-Projektentwicklers Everpower Wind.

Thyssenkrupp-Aktien dagegen fielen unter den schwächsten Dax-Werten um rund ein Prozent, nachdem sich der Industriekonzern mit Arbeitnehmervertretern auf die Bedingungen für eine Fusion des Stahlgeschäfts mit dem Wettbewerber Tata geeinigt hatte. Weitreichende Standort- und Beschäftigungssicherungen sowie Investitionszusagen kamen am Markt nicht gut an.

Unter den Nebenwerten knüpften die Elringklinger-Papiere im SDax an ihre Rally der vergangenen Tage an. Sie kletterten als Spitzenreiter im Kleinwerte-Index nochmals um gut 4 Prozent. Nächster Kurstreiber war zu Wochenschluss der Verkauf einer Schweizer Tochter.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit minus 0,49 Prozent auf 3553,39 Punkte und auch die Börsen in Paris und London gaben etwas nach. Das Wahlergebnis in Katalonien liess den Leitindex Ibex in Madrid um mehr als ein Prozent absacken. In den USA stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss etwas tiefer.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite unverändert bei 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex stand so gut wie unverändert bei 140,67 Punkten. Der Bund-Future legte um 0,02 auf 161,69 Punkte zu. Angesichts der Katalonien-Wahl fiel der Kurs des Euro leicht: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1853 (Donnerstag: 1,1859) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8437 (0,8432) Euro./la/men

(AWP)