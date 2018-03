Aktien Frankfurt Schluss: Neuer Trump-Berater sorgt für Entspannung

Angetrieben von Kursgewinnen an der Wall Street hat auch der Dax am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex stieg um 0,88 Prozent auf 12 345,56 Punkte und setzte damit die am Vortag begonnene Erholung fort. In New York erholte sich der Dow Jones Industrial nach drei verlustreichen Tagen ebenfalls und stieg vorübergehend wieder über die Marke von 25 000 Punkten.