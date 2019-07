Aktien Frankfurt Schluss: Ohne die US-Börsen geht beim Dax nicht viel

Immerhin brachte es der Dax nach dem impulsarmen Geschehen auf ein moderates Plus von 0,11 Prozent auf 12 629,90 Punkte. Der Leitindex kletterte auf ein weiteres Hoch seit August vergangenen Jahres. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel rückte um 0,19 Prozent auf 26 063,37 Punkte vor.

Investoren könnten sich auch aus taktischen Gründen bedeckt gehalten haben: Denn am Freitag wird in den USA der Arbeitsmarktbericht für den Juni veröffentlicht, das konjunkturelle Highlight der Woche. Sollten die Zahlen zu Beschäftigung und Löhnen und Gehältern enttäuschen, könnte das die Erwartung sinkender Leitzinsen in den USA befeuern. Das wiederum könnte die Aktienkurse weiter nach oben treiben, profitieren doch viele Unternehmen von niedrigen Zinsen. Auch nimmt die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen bei sinkenden Zinsen tendenziell zu.

Auch an den übrigen Handelsplätzen Europas gab es kaum Bewegung: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,10 Prozent höher auf 3544,15 Punkten. Der Pariser Cac 40 schloss ebenfalls moderat im Plus, während der Londoner FTSE 100 moderat nachgab.

Bei den Unternehmen richteten Anleger den Blick auf Thyssenkrupp . Das Bankhaus Metzler hatte die Papiere zum Verkauf empfohlen. Mit einem Minus von 2,1 Prozent fanden sie sich am Ende des Dax wieder. Der Experte rechnet mit einer heftigen Gewinnwarnung des Industriekonzerns.

Ein Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain und Carlyle verhalf den Osram -Aktien zu einem Plus von 0,8 Prozent. Sie waren schon am Mittwoch nach Berichten über diese bevorstehende Offerte für den Lichtspezialisten steil nach oben geschnellt.

Zu den Gewinnern im MDax zählten die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis mit plus 2,1 Prozent. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Eine Hochstufung der Aktien von Freenet auf "Kaufen" durch Warburg Research liess den Kurs um 1,7 Prozent zulegen.

Im SDax setzten die Aktien des Windturbinenbauers Nordex die Kursgewinne vom Mittwoch fort. Sie gewannen 2 Prozent nach überraschend guten Auftragszahlen am Vortag.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite auf einem Rekordtief von minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 145,24 Punkte. Der Bund-Future legte am Abend um 0,11 Prozent auf 173,86 Punkte zu.

Der Euro bewegte sich am Donnerstag kaum, er kostete zuletzt 1,1282 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1288 (Mittwoch: 1,1293) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8859 (0,8855) Euro gekostet./bek/he

