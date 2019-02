Aktien Frankfurt Schluss: Schwache US-Daten beenden Gewinnserie des Dax

Schwache Konjunkturdaten aus den USA haben den Dax am Donnerstag etwas belastet. Der deutsche Leitindex schloss nach einem freundlichen Start 0,69 Prozent tiefer bei 11 089,79 Punkten und beendete so eine dreitägige Gewinnserie. Der MDax aber hielt sich noch im Plus und legte um 0,35 Prozent auf 23 929,42 Punkte zu. Der Index der mittelgrossen Unternehmen profitierte von guten Unternehmensbilanzen und starken Exportdaten aus China.