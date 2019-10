Aktien Frankfurt Schluss: Trump-Aussagen zu China treiben Dax an

Signale der Hoffnung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt haben dem Dax am Montag neuen Schwung verliehen. Die Lethargie im frühen Handel schüttelte der deutsche Leitindex rasch ab, setzte die Kursrally der vergangenen drei Wochen fort und stieg auf den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres. Am Ende stand für den Dax ein Plus von 0,37 Prozent auf 12 941,71 Punkte zu Buche. Den Sprung über 13 000 Zähler verpasste er nur knapp. Der MDax gewann 0,45 Prozent auf 26 359,29 Punkte