Aktien Frankfurt Schluss: Trump fährt der Rally wieder in die Parade

Neue Drohungen der USA gegen die Europäische Union im Zollkonflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag im Aufwärtsdrang gebremst. Zwar rettete der Dax ein Plus von 0,04 Prozent auf 12 526,72 Punkte ins Ziel, von der Aufwärtsdynamik des Vortages war aber nichts mehr zu spüren. Am Montag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,27 Prozent auf 25 706,81 Punkte nach unten.