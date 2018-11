Aktien Frankfurt Schluss: Verluste angesichts des G20-Gipfels

Die deutschen Aktienanleger sind vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende kein Risiko eingegangen. Der Leitindex Dax sank am Freitag um 0,36 Prozent auf 11 257,24 Punkte. Zeitweise war er mit 11 208 Punkten sogar auf den tiefsten Stand der Woche zurückgefallen. Auf Wochensicht steht gleichwohl dank des Kurssprungs am Montag ein Plus von 0,58 Prozent zu Buche, während die Monatsbilanz wiederum mit minus 1,66 Prozent negativ ist.