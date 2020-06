Aktien Frankfurt: Schnäppchenjäger hieven Dax zurück über 12 000 Punkte

Auslöser des Kurseinbruchs am Vortag war eine düstere Wirtschaftsprognose der US-Notenbank Fed. Hinzu kam die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle, nachdem es in südlichen Staaten der USA zuletzt wieder einen Anstieg der Infektionen gegeben hatte. Die Börsen in New York hatten am Vortag hohe Verluste erlitten.

In Erwartung einer V-förmigen Erholung der Wirtschaft, also einer besonders schnellen und steilen Erholung nach einem zuvor ebenso schnellen und rasanten Einbruch, hatten Anleger den Dax bis zum vergangenen Montag bis auf 12 913 Punkte getrieben. Nun aber deutet sich auf Wochensicht ein kräftiger Abschlag von 5,6 Prozent an. Am Markt werde die V-förmige Erholung der Wirtschaft inzwischen wieder angezweifelt, hiess es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Die jüngste Kurskorrektur im Dax sei aber noch kein Negativ-Signal gewesen, sondern eher normal, kommentierte der Charttechnik-Experte Andreas Büchler von Index Radar. "Ein paar Punkte mehr Minus müssen Anleger aber vermutlich noch aushalten können."

Der MDax der mittelgrossen deutschen Börsenwerte legte ähnlich wie der Dax am Freitag um 1,28 Prozent auf 25 841,28 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,7 Prozent.

Im Dax setzten sich die hohen Schwankungen der Lufthansa-Aktien auch am Freitag fort. Sie gewannen unter den besten Werten im Leitindex gut fünfeinhalb Prozent, hatten seit Wochenmitte aber auch wieder mehr als 20 Prozent eingebüsst. Die Anteile des Triebwerkherstellers MTU verteuerten sich in prozentual ähnlicher Grössenordnung, einer frischen Verkaufsempfehlung von Warburg Research zum Trotz.

Defensive Werte wurden eher gemieden. Die Papiere des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) waren mit einem Minus von 1,2 Prozent das Schlusslicht im Dax und rutschten erstmals seit April wieder klar unter die charttechnisch als wichtig erachtete 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

Thyssenkrupp machten an der MDax-Spitze mit plus 9,7 Prozent ihren hohen Vortagesverlust wett. Shop Apotheke , die zu den Corona-Krisengewinnern zählen, wurden von der Deutschen Bank auf die "Top 8"-Liste der kleineren- bis mittelgrossen Werte gesetzt. Für die Papiere ging es zwar um gut zwei Prozent bergab, allerdings hatten sie am Vortag als einer der wenigen Gewinner am deutschen Aktienmarkt mehr als dreieinhalb Prozent gewonnen./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

(AWP)