Aktien Frankfurt: Schnäppchenjäger treiben Dax-Erholung

Der deutsche Aktienmarkt hat seinen Erholungskurs am Mittwoch bis zum Mittag weiter fortgesetzt. Der Dax baute seine Gewinne bis zuletzt auf ein Plus von 1,05 Prozent bei 15 408,67 Punkten aus. Nach dem kräftigen Rücksetzer um mehr als zwei Prozent am Vortag nutzten Anleger die niedrigen Kurse zum Wiedereinstieg. "Der Deutsche Aktienindex kann sich auch auch bei grösseren Schwächeanfällen auf eine Käufergruppe verlassen, die ihn schon in den Vormonaten mehrfach wieder aufgefangen hat", schrieb Börsenstatistiker Andreas Büchler von Index Radar in einem Kommentar.