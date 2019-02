Aktien Frankfurt: Schwache Industriedaten und trübe Quartalsberichte belasten

Durchwachsene Quartalsberichte und erneut schwache Daten aus der deutschen Industrie haben den Aktienmarkt hierzulande am Donnerstag belastet. Gegen Mittag verlor der Dax 0,89 Prozent auf 11 224,16 Punkte und knüpfte so an seine Vortagsverluste an. Am Dienstag noch war der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit Dezember geklettert und hatte sein Plus seit Jahresbeginn auf fast 8 Prozent ausgebaut.