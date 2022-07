Aktien Frankfurt: Schwache US-Bankenzahlen drücken Dax auf Tagestief

Der Dax hat am Donnerstag nach enttäuschenden Geschäftszahlen aus dem US-Bankensektor die Verluste ausgeweitet und ein Tagestief markiert. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 1,61 Prozent tiefer bei 12 551,52 Punkten. Am Vortag hatte er sichtbar negativ auf Daten zur weiter immens hohen US-Inflation reagiert, seine Verluste bis zum Handelsende aber eingedämmt. Dass die EU-Kommission für 2022 angesichts der hohen Energiepreise eine rekordhohe Inflation in der Eurozone erwartet, sorgte ebenfalls nicht für Kauflaune, auch wenn der Dax auf diese Nachricht nicht erkennbar reagierte.