Aktien Frankfurt: Trump vergrault Anleger mit neuen Drohungen gegen China

Der deutsche Aktienmarkt ist aufgrund wieder zunehmender Spannungen im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt am Freitag in die Knie gegangen. Negativ wirkten sich auch aktuelle Konjunkturdaten aus: In Deutschland ist die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Februar klar gesunken, während Analysten mit einem leichten Zuwachs gerechnet hatten. Für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgt auch der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht.