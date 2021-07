Aktien Frankfurt: US-Jobbericht liefert keinen frischen Schwung - Dax im Plus

Der US-Arbeitsmarktbericht hat bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Freitag mit Blick auf weiter sprudelndes Billiggeld der US-Notenbank Fed für Zuversicht gesorgt. Für frischen Schwung konnten die Daten aber nicht sorgen. Der Dax behauptete seine Gewinne und legte am Freitagnachmittag gut ein halbes Prozent auf 15 689,97 Punkte zu. Auch für diese Woche zeichnet sich damit ein Gewinn von gut einem halben Prozent ab.