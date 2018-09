Aktien Frankfurt: US-Notenbank Fed nimmt Dax-Erholung den Schwung

Die Abwärtstendenz an der Wall Street am Vorabend nach der Zinserhöhung durch die US-Notenbank hat sich am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt fortgesetzt. Der Dax fiel gegen Mittag um 0,46 Prozent auf 12 328,77 Punkte und konnte somit nicht an die jüngste Erholung anknüpfen. Er entfernte sich damit weiter von der Marke von 12 400 Punkten nach unten, diese gilt im Handel als kurzfristig entscheidend für den weiteren Dax-Trend.