Aktien Frankfurt: Vielleicht doch noch eine Jahresendrally

Mit Kursgewinnen hat der Dax am Dienstag an seinen positiven Wochenstart angeknüpft. Gegen Mittag legte der Leitindex um 0,72 Prozent auf 13 318,84 Punkte zu. Er unternimmt damit einen weiteren Versuch, die Marke von 13 300 Punkten nachhaltig zu überwinden. In den vergangenen Wochen war er kaum darüber hinausgekommen.