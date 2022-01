Aktien Frankfurt: Vormittagsschwung flaut etwas ab - Inflationsdaten im Blick

Starke Vorgaben vom New Yorker Aktienmarkt haben am Montag auch an der Börse in Deutschland für Zuversicht gesorgt. Wie in jüngster Vergangenheit bereits häufiger zu beobachten war, liess der Anfangsschwung aber auch diesmal wieder nach. So stand der Dax zuletzt nur noch 0,76 Prozent höher auf 15 436 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel dämmte seinen Gewinn auf 0,32 Prozent und 33 180 Zähler ein. Der EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent.