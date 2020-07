Aktien Frankfurt: Vorsicht statt Risiko

Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen in immer mehr Ländern haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zurückgehalten. Auch mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Quartalszahlen vor allem aus dem US-Techsektor gingen sie erst einmal kein Risiko mehr ein. Der Dax verlor am Nachmittag bei 12 801,41 Punkten 0,29 Prozent, nachdem gestiegene Chancen auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Folgen den Markt zuvor noch gestützt hatten.