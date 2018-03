Aktien Frankfurt: Vorsichtig vorwärts

Bei einer insgesamt etwas angespannten Stimmung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur sehr vorsichtig nach vorne gewagt. Gegen Mittag stand der Dax 0,17 Prozent höher bei 12'258,72 Punkten. Die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelsspannungen, die Personalwechsel im Weissen Haus und der grosse Verfall an den Terminbörsen am Freitag sorgen für Ungewissheit.