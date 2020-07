Aktien Frankfurt: Vortagesrutsch gut verdaut - US-Techwerte helfen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Freitag den Vortageskursrutsch zum Einstieg genutzt. Der Dax stieg zeitweise auf über 12 500 Punkte und gewann am Nachmittag noch 0,68 Prozent auf 12 463,77 Punkte. Auf Wochensicht steuert der deutsche Leitindex damit gleichwohl auf einen Verlust von 2,9 Prozent zu, auf Monatssicht steht gegenwärtig ein Plus von 1,2 Prozent zu Buche.