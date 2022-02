Aktien Frankfurt: Wachsende Kriegsangst drückt Dax auf Tief seit Anfang Oktober

Am Aktienmarkt ziehen die Anleger am Montag angesichts der steigenden Gefahr eines Krieges zwischen Russland und der Ukraine die Reissleine. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag rutschte nun auch der Dax weiter ab und zugleich deutlich unter die runde Marke von 15 000 Punkten.