Aktien Frankfurt: Wenig Bewegung - Konsolidierung ist angesagt

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch erneut nicht in Schwung gekommen. Am Nachmittag sank der Leitindex Dax um 0,19 Prozent auf 13 898,08 Punkte. Damit bleibt das Geschäft wie schon am Vortag träge. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen stagnierte zur Wochenmitte bei 31 188,54 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,15 Prozent auf 3606,58 Zähler.