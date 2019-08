Aktien Frankfurt: Zähes Ringen im Dax - Anleger warten auf den nächsten Impuls

Zäher Handel am deutschen Aktienmarkt: Nach dem robusten Wochenstart tat sich der Dax am Dienstag angesichts mangelnder Impulse mit grösseren Kursbewegungen schwer. Bis zum Mittag hielt sich der deutsche Leitindex eng in Sichtweite seines Vortagesschluss, zuletzt verbuchte das Börsenbarometer ein kleines Plus von 0,20 Prozent auf 11 681,60 Punkte.