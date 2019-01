Aktien Frankfurt: Zahlreiche Risiken lassen Anleger vorsichtiger werden

Die Vielzahl der Risiken für die Aktienmärkte hat auch am Mittwoch Anleger von Käufen Abstand nehmen lassen. Der Dax , der am Vortag auf der Stelle getreten war, gab gegen Mittag um rund ein halbes Prozent auf 11 168,63 Punkte nach. Damit schloss er sich den vorausgegangenen Kursverlusten in Japan und China an.