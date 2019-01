Aktien Frankfurt: Zahlreiche Risiken lassen Anleger vorsichtiger werden

Die Vielzahl von Risiken für die Aktienmärkte hat auch am Mittwoch Anleger von Käufen Abstand nehmen lassen. Der Dax , der am Vortag auf der Stelle getreten war, gab gegen Nachmittag um 0,29 Prozent auf 11 186,58 Punkte nach. Am US-Aktienmarkt dürfte der Dow Jones Industrial zwar mit Gewinnen in den Handel gehen, das konnte aber den Dax bislang nicht befeuern.