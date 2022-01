Aktien Frankfurt: Zinsängste und Ukraine-Konflikt vergraulen Anleger

Die Furcht vor zunehmenden geopolitischen Spannungen und steigenden Zinsen hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenauftakt verhagelt. Der Dax baute seine deutlichen Anfangsverluste im Verlauf noch aus und notierte am Nachmittag 2,61 Prozent tiefer bei 15 197,27 Punkten. Bereits am Freitag hatte der deutsche Leitindex aufgrund der Zinsängste knapp 2 Prozent eingebüsst. Der MDax verlor am Montag zuletzt 3,57 Prozent auf 32 440,83 Zähler.