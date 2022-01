Aktien Frankfurt: Zinssorgen drücken Dax nach Höhenflug wieder ins Minus

Die Furcht vor schneller steigenden Zinsen in den USA hat den deutschen Aktienmarkt nach seinem jüngsten Höhenflug am Donnerstag belastet. Der Leitindex Dax war im frühen Handel zwischenzeitlich um gut anderthalb Prozent abgesackt, bevor er sich wieder etwas erholte. Bis zum Mittag stand noch ein Minus von 0,88 Prozent auf 16 128,16 Punkte zu Buche. Am Vortag hatte das Börsenbarometer einen historischen Höchststand nur um wenige Punkte verfehlt.