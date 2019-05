Aktien Frankfurt: Zu viele Baustellen - Pessimisten haben Oberhand

Die Pessimisten am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch das Zepter weiter in der Hand. Der Dax stand am Nachmittag 1,52 Prozent tiefer bei 11 844,12 Punkten. Bereits am Vortag hatte der deutsche Leitindex schwächer geschlossen, sich aber noch über der runden Marke von 12 000 Punkten halten können. Charttechnik-Experten sehen im Bereich bei 11 850 Punkten derzeit die wichtigste Unterstützung für den Dax. Diese wackelt aktuell.