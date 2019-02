Aktien Indien und Pakistan: Zuspitzung des Konflikts belastet erneut

Die weiter zunehmenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan haben sich am Mittwoch auch an den Börsen der beiden Atommächte widergespiegelt. Nachdem Pakistan den Abschuss zweier indischer Kampfjets meldete, drehte der indische S&P BSE Sensex in die Verlustzone und auch die Rupie geriet unter Druck. Der pakistanische KSE 100 weitete seine Verluste aus.