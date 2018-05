Politische Unsicherheiten in Italien haben am frühen Mittwochnachmittag dem Aktienmarkt des Landes kräftig zugesetzt. Der Leitindex FTSE Mib sackte zuletzt um 2,23 Prozent ab auf 23 755,46 Punkte und damit auf sein bisheriges Tagestief. Einen so kräftigen Kursverlust hatte er zuletzt Anfang Februar erlitten.