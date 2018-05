Aktien New York: Wall Street weiter auf Erfolgskurs - Nasdaq aber schwächer

Nach den jüngsten Kursgewinnen setzt die Wall Street ihre Aufwärtsfahrt auch zum Wochenschluss fort. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 24 839,64 Punkte. Er steuert damit auf den siebten Handelstag in Folge mit positivem Ergebnis zu. Im Vergleich zum vergangenen Freitag liegt das Kursbarometer nun 2,4 Prozent vorne, was die beste Börsenwoche seit Ende März bedeuten würde.