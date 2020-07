Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Gewinne

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben zu Wochenbeginn mehrheitlich im Plus geschlossen. Weiterhin steht der EU-Sondergipfel in Brüssel im Fokus der Anleger, der am Montagabend fortgesetzt werden soll. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben sich vorsichtig optimistisch zu den Einigungschancen geäussert.